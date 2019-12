Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara se arunca zarurile, caci cei 21 de concurenți aleși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor intra pentru prima oara in bucataria Chefi la cuțite, in formula aleasa de...

- Prima confruntare pe echipe a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piața pe toate categoriile de public, in intervalul 19.59-23.51 in care a fost difuzat. Cei din fața micilor ecrane au urmarit cu sufletul la gura desfașurarea primei lupte culinare a bucatarilor aleși in cel de-al șaptelea…

- Luni seara se arunca zarurile, caci cei 21 de concurenți aleși de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor intra pentru prima oara in bucataria Chefi la cuțite, in formula aleasa de jurați pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului.

- S-au purtat lupte grele la bancurile de lucru "Chefi la cuțite", sezonul 7, nu doar intre aspirații pentru un loc in echipele celor trei chefi, ci și intre ei, caci au gatit pentru a caștiga. Celebrele amulete și-au gasit repede locul, in funcție de cel mai bun preparat votat la fiecare ediție de un…

- "Am venit la Chefi la cuțite sa il ajut pe Catalin Scarlatescu sa caștige și el inca un sezon. Este un om foarte fain, are o energie super. Am foarte mari emoții, dar imi doresc trei cuțite, nu unul. Nu am venit aici degeaba". Citeste si CHEFI LA CUTITE. Cu ce se ocupa Catalin Scarlatescu…

- Imagini inedite au fost difuzate, luni seara, la „Chefi la cuțite”. Un moment in memoriam l-a infațișat pe Razvan Ciobanu, care venise la emisiune in calitate de concurent, cu doar cateva zile inainte de a sfarși in cumplitul accident care a șocat o țara intreaga.

- Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in prima ediție a sezonului 7. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au revenit la masa jurizarii pe nevazute cu bateriile incarcate și au inceput deja sa puna…

- Chefi la cuțite, premiera sezonului 7. "Chefi la cuțite" a strans, in acest sezon, cei mai mulți candidați in etapa audițiilor pe nevazute, toți uniți de aceeași pasiune pentru gatit. Printre ei, Dan Florea, un pensionar din Bucuresti, colonel in rezerva si doctor in stiinte militare.