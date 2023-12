Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare catre toți cei care sarbatoresc Craciunul pe stil nou: „De Craciun, cind sarbatorim Nașterea Domnului, sa ne facem timp sa mulțumim pentru pacea din casele noastre. Sa ne bucuram ca oamenii dragi noua sint in siguranța și sa prețuim timpul petrecut…

- Amalia Nastase s-a mutat in casa noua alaturi de familia ei și este foarte bucuroasa de schimbarea facuta. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat de ce a ales sa se mute intr-un alt cartier.Deși statea intr-o vila superba impreuna cu familia ei, Amalia Nastase a luat decizia de a se muta intr-o alta…

- Peste 200 de copii s-au nascut prematur, in acest an, in Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sfantul Ioan cel Nou’ de la Suceava, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, cu prilejul Zilei mondiale a prematuritatii. Potrivit sursei citate, in 2023 au fost inregistrate 213 nasteri premature cu copii…

- Coșmarul a luat sfarșit pentru inca 41 de romani din Fașia Gaza, cu dubla cetațenie, dintre care aproape jumatate sunt copii. In urma anunțului facut aseara, aceștia s-au intors duminica dimineața in țara, cu o aeronava militara a MApN, care a aterizat la Baza 90 din Otopeni.

- O familie de moldoveni din raionul Rișcani, stabilita cu traiul in Franța, trece printr-o situație greu de imaginat. Casa in care locuiau aceștia a fost devastata de flacari, transmite tvn.md .

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 10 și 19 grade. Cerul va fi variabil, iar innorari și ploi slabe se vor semnala doar in prima parte a zilei, pe arii restranse in sud-est și cu totul izolat in nordul, centrul și estul teritoriului.La altitudini de peste 1400 m vor fi posibile precipitații…

- 15.10.2023Buna dimineata tuturor Ne trezim din somn Cand incepem sa ne observam corpul si sa fim atenti la reactiile sale, ceva din interiorul nostru "se trezeste". Si cu cat exersam si antrenam mai mult auto observarea, cu atat "Ceva" pul din interior realizeaza cand este treaz si cand adoarme la loc.Am…

- O explozie puternica s a produs duminica dimineata, 1 octombrie 2023, in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa si reia activitatea in cursul zilei dupa vacanta de vara.O explozie puternica s a produs duminica dimineata, 1 octombrie 2023, in centrul capitalei Ankara,…