- Infectiile anterioare cu virusurile care provoaca raceli pot antrena sistemul imunitar pentru a recunoaste si ataca virusul SARS-CoV-2 care provoaca COVID-19, conform unui nou studiu publicat la 4 august in revista Science, transmite joi Live Science. Acest studiu a ajuns la concluzia ca celulele imunitare…

- Arges este in topul judetelor cu cele mai multe infectari noi cu virusul SARS-Cov-2, iar multe zone din Romania nu sunt nici ele departe de aceasta situatieRomanii din Arges vor fi primii obligati sa poarte masca de protectie oriunde – atat in spatiile publice inchise, cat si in aer liber –, ca urmare…

- Pierderea musculara este de 40% in 20 de zile pentru un tanar care ajunge pe ventilație din cauza infectarii cu coronavirus, explica pe Facebook Cosmin Librimir, medic la Spitalul Județean de Urgența Reșița. Acesta spune ca mai sunt traume asociate la nivelul gurii sau corzilor vocale. Medicul a prezentat…

- Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon, a carui editie 2020 a fost anulata, au donat suma de 1,2 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro) pentru lupta cu coronavirusul, transmite EFE, titreaza Agerpres. ”All England Lawn Tennis Club a anuntat azi o serie de contributii pentru a sprijini…

- Coronavirusul a transformat din orașul Guayaquil din Ecuador locul in care cadavrele zac abandonate pe strazi, pe banci și pe holurile spitalelor. Guayaquil a pierdut lupta impotriva virusului, iar sute de pacienți așteapta sa fie internați in timp ce personalul medical nu mai face fața!