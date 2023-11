Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca intentioneaza sa extinda reteaua centrelor de sanatate mintala in fiecare judet al tarii, care sa permita accesul la consiliere psihologica si tratament medical, fara discriminare si stigmatizare, sa continue reforma legislatiei in vigoare, precum si dezvoltarea…

- Județul Timiș a inregistrat și in ultima saptamana peste 800 de noi cazuri de COVID-19. Mai exact, sunt 853, la nivelul saptamanii anterioare. Ramane activ și focarul de la Școala Gimnaziala nr. 13 Timișoara.

- In trecut, sindromul Asperger era catalogat ca o afecțiune separata, dar incepand cu 2013, in urma noii ediții a Manualului de diagnostic și clasificare statistica a tulburarilor mintale (DSM-5), a fost inclus in categoria tulburarilor din spectrul autist. Ce diferențiaza acest sindrom este severitatea…

- Ministrul roman al Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca in fiecare zi se inregistreaza in țara aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19. Aproximativ 2.000 de cazuri de COVID-19 sint inregistrate zilnic in Romania, informeaza point. Insa, potrivit acestuia și colegilor sai care lucreaza in sectorul…

- Continua coșmarul pentru Simona Halep, dupa ce ITIA a dat verdictul final in cazul sau de dopaj. Sportiva din Constanța a primit cea mai dura sancțiune, doar doua jucatoare de tenis inaintea sa mai fiind suspendate timp de 4 ani. Descopera, in randurile de mai jos, care sunt cele mai cunoscute cazuri…

- SMURD Brasov a intervenit, in cei 15 ani de la infiintare, in aproape 120.000 de misiuni, in timpul carora au fost salvate aproximativ 120.000 de vieti, a precizat seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, lt col Iulian Marciu, in contextul aniversarii a unui deceniu si jumatate…

- Un numar de 21 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului si pana joi, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese. Cercetatorii de la Institutul Cantacuzino au descoperit ca unul din 10 tantari poate transmite boala si au cerut…

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 20.40, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 68 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Medgidiei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,69 mg l…