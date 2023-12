Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in cea mai așteptata perioada din an, cea a sarbatorilor de iarna așa ca cei mai mulți dintre șoferi aleg sa monteze coarne de ren pe mașina, insa in unele cazuri, aceste decorațiuni auto pot duce la reținerea talonului. Iata ce sancțiuni risca cei ce monteaza aceste accesorii pe autoturisme!

- Autoritațile iau in calcul ca din 2024 sa creasca valoarea punctului de amenda, direct proporțional cu salariul minim existent la aceasta ora in Romania. Daca aceasta propunere va intra in vigoare, șoferii trebuie sa fie foarte atenți și sa respecte regulile de circulație, asta daca nu vor sa aiba „gaura”…

- Deși pana la aceasta ora nu a nins in capitala, asta nu inseamna ca nu vom avea parte de ninsori. Conform datelor ANM, in scurt timp se anunta ninsori in Bucuresti. Asta inseamna ca va veni momentul in care șoferii vor trebui sa-și monteze cauciucurile adecvate perioadei. In caz contrar, vorbim de amenzile…

- Apar amenzi urisase pentru soferii romani care isi vor parca masina in anumite locuri necorespunzatoare. Astfel, soferii care vor parca pe locurile destinate femeilor insarcinate risca amenzi de pana la 10.000 de lei, la fel ca si cei care isi vor lasa autoturismele pe locurile destinate persoanelor…

- Se dau amenzi de sute de lei pentru soferii care nu au suficiente triunghiuri reflectorizante in masina. Puțini dintre cei care au permis de conducere știu cate trebuie sa arati politistului, de fapt. Ce scrie in Codul Rutier. Amenzi de sute de lei pentru șoferi Orice șofer care și-a obținut permisul…

- Șoferii agresivi au devenit din pacate o obișnuița pe șosele, mai ales pe autostrazi. Nu de puține ori vitezomanii ii harțuiesc in trafic pe șoferii care conduc cu viteza regulamentara. O astfel de manevra poate produce insa tragedii. O echipa Digi24 a facut un experiment prin care a incercat sa vada…

- Noua lege RCA schimba regulile pentru șoferi. Potrivit unui document obținut in exclusivitate de Digi24, șoferii care raman fara permis de conducere vor putea sa suspende polița RCA pe toata perioada in care nu au carnet. Mai mult, polița RCA ar putea fi verificata chiar și atunci cand mașina este parcata…

- Toți șoferii sunt vizați! In țara noastra legislația ii obliga pe șoferi sa aiba aceste obiecte in mașina, iar cei care nu se conformeaza pot risca sancțiuni de peste 700 de lei. Polițiștii verifica la sange aceste obiecte. Ordinul 987/2007, dat de Ministerul Sanatații prevede ca șoferii sa dețina...Citește…