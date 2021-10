Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Sanatate Publica a adoptat noi masuri, in contextul inrautațirii siuației epidemiologice din țara. Iata care sint principalele prevederi ale Hotaririi CNESP din 26 octombrie curent: - Starea de urgența in sanatate publica va fi prelungita pe intreg teritoriul țarii pina la 30 noiembrie.…

- Incepind cu 1 octombrie se pun in aplicare masurile prevazute in anexa nr.2 a Hotaririi nr.62 aprobate in cadrul ședinței Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica din 22 septembrie 2021, transmite Noi.md cu referire la tv6.md. La sfirșitul saptaminii trecute, polițiștii subdiviziunilor Inspectoratului…

- Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, a anunțat ca începând de joi, 10 septembrie, se instituie starea de urgența în sanatate publica, din cauza creșterii accelerate a cazurilor de COVID. Decizia a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. …

- Odata cu majorarea numarului de cazuri de COVID, care se apropie vertiginos de cifra de o mie pe zi, Republica Moldova are nevoie de restricții anti-COVID mai severe. In același timp, acestea nu trebuie sa blocheze economia care a avut și așa de suferit enorm de la inceputul pandemiei. Azi,…

- Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica (CNESP) se va intruni in ședința saptamana viitoare, marți, 7 septembrie. Anunțul a fost facut de ministra sanatații, Ala Nemerenco. „Noi am pregatit deja proiectul, discutam inclusiv cu membrii, circulam acest proiect. Vom veni cu recomandari marți”,…

- Comisia Naționala de Sanatate Publica ar putea introduce noi restricții. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a solicitat ministerului Sanatații convocarea unei noi ședințe, dupa ce la adresa Guvernului au venit mai multe solicitari pentru luarea unor masuri mai dure.