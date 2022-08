Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a devenit campion european la 100 m liber (46,86), la Campionatul European de la Roma, și a doborat recordul mondial al probei, scrie sport.ro . Astfel, romanul poate fi declarat, in acest moment, cel mai rapid inotator al tuturor timpurilor.

- David Popovici, cel mai rapid inotator din lume: RECORD MONDIAL și medalie de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație David Popovici, cel mai rapid inotator din lume: RECORD MONDIAL și medalie de aur in proba de 100 de metri liber la Campionatul European de natație David…

- David Popovici a obținut sambata medalia de aur la Campionatul European de natație de la Roma, cu un timp prin care a stabilit un nou record monidal al probei de 100 de metri liber. Recordul mondial doborat data din 2009, iar David Popovici reușește la 17 ani o performanța istorica pentru sportul romanesc.

- Romania va fi reprezentata de 11 sportivi la Campionatul European de natatie pentru seniori, competitie care se va desfasura in perioada 11-21 august, la Roma, a anuntat FRNPM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- A inceput Campionatul European de Inot pentru juniori, competiție care are loc in Romania, la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni. Un numar de 494 de sportivi din 42 de tari participa la competiția transmisa in direct la TVR in perioada 5-10 iulie.

- In perioada 5-10 iulie 2022, Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni gazduieste intrecerile Campionatul European de inot pentru juniori. Romania va fi reprezentata de 26 de sportivi, intre care se afla si dublul campion mondial David Popovici.

- In perioada 5-10 iulie 2022, Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni gazduieste intrecerile Campionatul European de inot pentru juniori. Romania va fi reprezentata de 26 de sportivi, intre care se afla si dublul campion mondial David Popovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- David Popovici (17 ani) va concura in șase probe la Campionatul European de natație pentru juniori, organizat la Otopeni, in perioada 5-10 iulie. Campionatul European de natație pentru juniori va fi transmis pe TVR 1. Toate informațiile vor putea fi urmarite pe GSP.ro! David Popovici, dublul medaliat…