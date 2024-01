Stiri pe aceeasi tema

- OPERAȚIUNI ILICITE… Flagrantul realizat de procurorii DNA Iași la Carja a pus toate reflectoarele pe Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, cel care a incasat o șpaga de 1,25 milioane de lei de la Emil Savin. Insa un rol deosebit de important in acest caz l-a jucat expertul Radu Judele,…

- Magistrații de la Tribunalul Vaslui decid astazi, 18 decembrie, de la ora 11.00, daca vor menține arestarea preventiva in timpul procesului pentru Dumitru Buzatu, care a fost trimis in judecata pe 14 decembrie de procurorii DNA pentru fapte de corupție.Dumitru Buzatu este in arestul IPJ Iași, iar potrivit…

- Dumitru Buzatu a fost trimis in judecata in dosarul mitei de 1,25 milioane de lei primita de la omul de afaceri Emil Savin. Baronul PSD a fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata,…

- Procurorii DNA au decis joi, 14 decembrie, trimiterea in judecata a președintelui suspendat al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru fapte de corupție. Luni, judecatorii Tribunalului Vaslui vor decide daca vor menține arestarea sa preventiva și in timpul procesului.Procurorii DNA,…

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis, luni, ca hotararea de prelungire a mandatului de arestare preventiva in cazul lui Dumitru Buzatu, luata saptamana trecuta, de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Vaslui, sa fie trimisa spre rejudecare la instanta vasluiana. Masura este…

- Tribunalul Iași a admis miercuri solicitarea DNA de prelungire a mandatului de arest preventiv pe numele lui Dumitru Buzatu, președinte suspendat al Consiliului Județean Vaslui, și a dispus ca acesta va ramane dupa gratii pentru inca 30 de zile, potrivit deciziei publicate pe portalul instanțelor de…

- Dupa aproximativ o luna petrecuta in arestul IPJ Iași, cei doi s-au prezentat, saptamana trecuta, in fața judecatorilor de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Vaslui. Dupa o ședința ce a durat mai bine de o ora și jumatate, Dumitru Buzatu a aflat ca, in cazul lui, instanța a decis prelungirea…

- Dumitru Buzatu nu scapa de inchisoare. La cererea, DNA, magistrații vasluieni i-au mai adaugat inca 30 de zile de arest in dosarul in care fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui este acuzat de luare de mita. Veste proasta pentru baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu: nu scapa de arestul preventiv.…