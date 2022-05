Ce putem vizita la Noaptea Muzeelor. Tur gratuit, concert de folk și activități în curtea muzeului Antipa Noaptea Muzeelor 2022. Cea de a XVIII-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata la nivel national, 64 de obiective culturale urmand sa-si deschida portile in Bucuresti. Ce putem vizita la Noaptea Muzeelor ►Un program complex de activitati culturale si educative, care cuprinde proiectii de film, ateliere specifice pentru copii si tineri, ghidaje specializate reprezinta oferta Muzeului National de Arta al Romaniei pentru Noaptea Muzeelor. Atelierul “Mistere la muzeu”, realizat de Asociatia Artelier D, care ofera copiilor o calatorie creativa despre taine si dezvaluiri in arta si literatura,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a XVIII-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc la nivel national, 64 de obiective culturale urmand sa-si deschida portile in Bucuresti, propunand publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, toate desfasurate in format…

- Jill Biden, soția președintelui american Joe Biden, va vizita Romania in cadrul unui mini-turneu european, menit sa sprijine eforturile Ucrainei in razboiul cu Rusia. Ța ara noastra va fi prima vizitata, pe 6 mai. Programul include Baza Mihail Kogalniceanu, unde sunt staționate trupe NATO, apoi o deplasare…

- Probleme pentru Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu. Formația antrenata de tehnicianul roman a reușit sa se regrupeze in București. Jucatorilor campioanei Ucrainei li s-a permis de catre autoritațile din statul vecin sa paraseasca țara in plin razboi. Ei vor susține un turneu european in care vor…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, duminica, in fata Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti impotriva razboiului din Ucraina.Manifestantii au afisat pancarte cu mesaje precum Russians, stop the war , Stop Putin Stop war , Rusilor, opriti razboiul , Putin asasin, iar unii dintre ei au venit la…

- Instituții de cultura, distribuitori de film, edituri și librarii se implica in ajutorarea cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Mobilizarea romanilor in criza ucrainenilor a fost uimitoare. Inca din prima zi a razboiului, 24 februarie, oamenii simpli au sarit in ajutor : au oferit cazare,…

- Compania multinationala de servicii financiare Mastercard a blocat o serie de institutii din reteaua sa de plati pentru a respecta sanctiunile internationale impuse Rusiei dupa invazia in Ucraina, relateaza agentia EFE. Firma, cu sediul la New York, mentioneaza intr-un comunicat ca va continua „sa lucreze…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca: Impreuna cu mai multi ministri, am donat sange la Spitalul Militar de Urgenta "Dr Carol Davila" din Bucuresti, pentru ranitii Ucrainei.Am facut astfel considerand necesar sa aratam, prin exemplul personal ca suntem alaturi de cei care au nevoie de sange.In prezent, este…

- Nu mai putin de 15 miliarde de lei s-au evaporat din capitalizarea totala a companiilor listate in doar 10 minute. Astfel valoarea totala a companiilor listate la Bucuresti este acum de 224 mld. lei fata de 239 mld. lei la inchiderea de miercuri seara. Scaderile sunt pe linie: de la minus 8% pentru…