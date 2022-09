Festivalul de Film de la Veneţia: All the Beauty... a primit Leul de Aur pentru cel mai bun film. Lista completă a câştigătorilor

"All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras a primit Leul de Aur, la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia… [citeste mai departe]