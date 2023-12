Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care sunt ocupați și au in plan sa faca cumparaturi pe ultima suta de metri vor sa afle programul mall-urilor de Craciun 2023 și Revelion 2024. Centrele comerciale sunt pline ochi in perioada de dinaintea sarbatorilor de iarna, așa ca nu e de mirare ca mulți vor sa evite asta și merg in ultimul…

- Sambata, Poliția Capitalei – Secția 12 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, o minora, in varsta de 5 ani, ar fi cazut de la etajul 5 al blocului in care locuiește, situat in Sectorul 3 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției menționate, care…

- Una dintre cele mai frumos impodobite de sarbatoare case din București este Casa „La Mița Biciclista”. Frumusețea monumentului istoric cunoscut și drept „Casa Teodorescu” este dublata de podoabele și brazii naturali extrem de bogați care decoreaza in aceste zile fațada. Pe langa targurile de Craciun…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a urcat pe scena de la Sala Palatului alaturi de tatal ei și a cantat la pian. Artistul a inceput seria concertelor de Craciun.Cei care au participat la concertul aniversar de Craciun al lui Ștefan Banica au avut șansa sa o vada pe scena și pe fiica…

- Drumul de la București la Brașov a fost pentru Horia Brenciu o adevarata aventura. Șapte ore a petrecut artistul in trafic, pe Valea Prahovei, pentru a ajunge in orașul natal. Cantarețul era așteptat la Brașov, pe scena Targului de Craciun din Piața Sfatului, pentru a susține un concert.

- Primul targ de Craciun din București s-a deschis in Drumul Taberei, acolo unde bucureștenii s-au strans zilele acestea sa se bucure de sarbatoare! Prețurile nu sunt insa mici, iar cei care vor sa-și cumpere un vin fiert trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar fața de anul trecut.

- Daca unele orașe din țara noastra și-au deschis deja porțile vizitatorilor la la renumitele Targuri de Craciun, și Capitala va avea parte de acest eveniment mult așteptat de romani in aceasta perioada. Ei bine, cea de-a 16-a ediție a celui mai mare Targ de Craciun din țara, organizat in Piața Constituției,…

- Articolul Targul „Produse din Balcani”, deschis in perioada 22-26 noiembrie 2023, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Vin sarbatorile și va dam intalnire la Targul „Produse din Balcani” la Universitatea de Științe Agronomice…