Ce produse contrafăcute vindea soția vicepreședintelui CJ Argeș Soția vicepreședintelui CJ Argeș, Lavinia Burghiu, a fost condamnata la inchisoare pentru ca ar fi vandut produse contrafacute, care purtau inscripțiile unor branduri celebre. Lavinia Burghiu deține un magazin in Pitești unde in anul 2018 ar fi vandut produse contrafacute, potrivit acuzațiilor procurorilor. In magazinul din Pitești al soției vicepreședintelui CJ Argeș se gaseau haine , incalțaminte, accesorii și cosmetice. Produsele purtau inscripțiile unor branduri celebre cum ar fi Chanel, Christian Dior, Zara, Gucci, Puma, Adidas, Giorgio Armani și altele. Procesul a fost intentat la Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

