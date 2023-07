Stiri pe aceeasi tema

- Trupa din care face parte Johnny Depp, The Hollywood Vampires, și-a anulat concertul din Budapesta, dupa ce actorul a fost gasit leșinat in camera de hotel. Inca de cand a venit in Europa, actorul, care a implinit luna trecuta 60 de ani, a avut parte numai de probleme. Starea de sanatate i-a jucat feste…

- In ultima saptamana, au aparut tot mai multe zvonuri potrivit carora ar fi existat ceva probleme in relația dintre cei doi, asta dupa ce au ales sa iși petreaca timpul separat. Fanii știu ca, de cele mai multe ori, cei doi se afișeaza impreuna, iar aparițiile lor au ridicat ceva semne de intrebare in…

- Dupa șapte ani de relație, s-au hotarat sa se cunune civil, in anul 2021. Acum, insa, anunța ca evenimentul religios și petrecerea au fost anulate. Afla in randurile de mai jos cine este vedeta din Romania care și-a anulat nunta. Fanii nu se așteptau la o astfel de veste, insa ultimele evenimente vorbesc…

- Știrista de la Pro TV este cunoscuta pentru stilul sau de viața sanatos. Acorda o atenție deosebita atat alimentației, cat și sportului. A recunoscut, insa, ca are un punct slab. Afla in randurile de mai jos ce probleme de sanatate are Andreea Esca. Ce probleme de sanatate are Andreea Esca Andreea Esca…

- Din cauza unor probleme de sanatate, Madalin Ionescu a intrat la cura de slabire și a reușit sa dea jos nu mai puțin de 12 kg in trei luni. Fanii au fost imediat curioși sa afle ce dieta a ținut, insa raspunsul este posibil sa nu-i fi mulțumit pe curioși. Madalin Ionescu s-a confruntat cu probleme de…

- Dupa aplauze indelungi, marti seara, la proiectia filmului "Jeanne du Barry" in deschiderea Festivalului de la Cannes, echipa de filmare a raspuns miercuri la intrebarile jurnalistilor in cadrul traditionalei conferinte de presa. Ocazie pentru Johnny Depp, co-starul filmului regizat de Maiwenn, sa discute…

- In dizgratie de la procesul sau impotriva fostei sale sotii Amber Heard, actorul american Johnny Depp incearca sa-si restabileasca reputatia pe Croazeta. Johnny Depp a pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, alaturi de regizoarea Maiwenn si echipa filmului "Jeanne du Barry"…

- Starea de sanatate a lui Lukașenko ramane neclara. Lukașenko nu a fost vazut in public și nici biroul sau nu și-a actualizat programul saptamanal cu niciun eveniment de la vizita sa la Moscova din 9 mai.