- Deputatii cehi au votat joi impotriva prelungirii starii de urgenta, solicitata de guvernul minoritar al prim-ministrului populist Andrej Babis in incercarea de a tine sub control o explozie a numarului de infectii de Covid-19, scrie Agerpres. Votul a avut loc in timp ce Germania vecina a anuntat inchiderea…

- Romanii traiesc in locuințe tot mai inghesuite, o arata statisticile. Au nevoie de o camera in plus, cel puțin, dar nu iși permit. Iar situația nu se va schimba prea curand, mai ales ca Guvernul a amanat aplicarea TVA-ului de 5 %, in loc de 19 %, pentru imobilele de pana-n 140.000 de euro. Prin urmare,…

- Deputații cehi au adoptat miercuri un amendament care obliga magazinele cu o suprafața de peste 400 metri patrați sa vânda în principal produse naționale începând cu anul viitor, în ciuda criticilor țarilor europene, scrie AFP.Potrivit acestui amendament, produsele…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) evidentiaza faptul ca, prin adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul organizarii judiciare, Guvernul a sfidat votul a peste 6,4 milioane de cetateni si Constitutia Romaniei Asociatia…

- Ministrul albanez de Interne a demisionat, joi, dupa moartea unui tanar impuscat de politie in timpul restrictiilor de circulatie impuse pe timpul noptii in contextul pandemiei. Tragedia a generat proteste violente la Tirana, potrivit Euronews . Sander Lleshaj „si-a prezentat demisia, eu am acceptat-o”,…

- Guvernul francez a fost de acord cu ”rescrierea completa” a parții controversate din legea securitații, cea care vizeaza inregistrarile cu violențele forțelor de ordine, dar și cea care a cauzat o serie de proteste la nivel național, scrie Euronews .

- Președintele cedeaza în fața dreptei printr-o noua lege de securitate.Saptamâna aceasta, când poliția franceza a desființat prin forța o tabara provizorie construita de imigranți și activiști în centrul Parisului, batându-i pe locatari și bruscând un jurnalist,…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, un proiect de lege prin care activitatile de curatare a tancurilor si a rezervoarelor care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile chimice sau petrochimice vor fi incadrate la conditii speciale de munca. In prezent, sunt incadrate…