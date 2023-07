Stiri pe aceeasi tema

- Un sejur in Romania in vara acestui an poate fi achizitionat cu preturi ce pornesc de la 200 lei pe noapte pentru doua persoane la munte si 1250 de lei pe noapte tot pentru doua persoane pe litoral, potrivit unei platforme hoteliere.

- Dupa separarea de Alex Bodi, Iulia Salagean a preferat sa nu mai puna suflet intr-o alta relație, astfel ca blondina inca este singura și a marturisit cum ar vrea sa arate noul partener, dar și ce calitați ar trebui sa aiba. Iata ce a declarat vedeta despre o noua relație!

- Monica Barladeanu, relatie cu Valeriu Gheorghita, seful campaniei de vaccinare anti COVID-19 Dupa desparțirea de Bobby Paunescu, despre viața personala a actriței Monica Barladeanu nu s-au mai știut multe lucruri. Vedeta a preferat sa fie discreta in ceea ce privește relațiile amoroase. La fel se intampla…

- Andra Gogan vorbește pentru prima data despre iubire, despre relații, dar și despre ce nu ar putea niciodata sa accepte la partenerul ei de cuplu. Vedeta tinerei generații are reguli stricte de care ține cont de fiecare data cand in viața sa apare cineva.

- Chiar daca in prezent nu se afla intr-o relație, Cristina Belciu a vorbit, intr-un interviu acordat echipei Xtra Night Show, despre lucrurile pe care nu i le-ar accepta niciodata unui barbat. Ce calitați trebuie sa aiba un barbat pentru a sta la brațul fostei iubite a lui Cristian Boureanu.

- De la povestea de iubire pana la una de coșmar a fost numai un pas! Cum a ajuns Liliana sa fie terorizata de barbatul alaturi de care credea ca iși gasise liniștea. Femeia se teme dupa ce a fost amenințata cu moartea de fostul ei iubit. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut parte de mai multe certuri și impacari in ultima vreme, iar pana acum, cei doi au evitat sa vorbeasca despre povestea lor de iubire. Acum, bruneta a lamurit situația și a dezvaluit care este relația cu fostul politician.„Eu și Cristian Boureanu avem o relație…

- Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute asistente TV din Romania și le aduce zambetul pe buze telespectatorilor in fiecare dimineața, la Neatza cu Razvan și Dani. Insa, a devenit cunoscuta și datorita relațiilor cu barbați cunoscuți din showbiz. Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, și-a gasit…