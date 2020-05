Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu genetic care a vizat virusul SARS-CoV-2, coordonat de un grup de cercetatori din Emiratele Arabe Unite, a condus la identificarea unui numar de 70 de mutatii ale acestuia in randul probelor recoltate si secventiate, dintre care 17 nu erau pana acum cunoscute, informeaza Agerpres.

- „Pana acum, nu putem spune ca SARS-CoV-2 a devenit din ce in ce mai letal si mai contagios", au sustinut cercetatorii britanici dupa ce au analizat 7.500 de persoane infectate cu COVID-19 din toata lumea. Studiul a identificat aproape 200 de mutatii genetice recurente la virus.

- SARS-CoV2 este un virus respirator despre care specialistii stiu prea putine, momentan. Desi, in general, tinerii par a fi mai rezistenti la infectie, un medic din Spania trage un semnal de alarma si le cere acestora sa stea in casa. Plamanii lor se degradeaza in doar trei zile.Potrivit adevarul.ro,…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați.

- Cazurile de infectare cu noul virus coronavirus sunt in creștere din ora in ora. La ora 20.15, DSP Alba a raportat inca 4 noi cazuri, la nivel național. Este vorba despre: Caz 110 Barbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( senatorul Chitac) Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76…

- Instituția Prefectului Argeș anunța ca nu exista niciun risc de contaminare cu noul coronavirus la nivelul Prefecturii. Anunțul a fost facut la scurt timp dupa vizita liderului PNL Argeș, Adrian Miuțescu, care a luat decizia de a se izola la domiciliu. Președintele liberalilor argeșeni a participat…

- Medicii ginecologi dr. Ruxandra Albu si dr. Dorina Codreanu ne-au dezvaluit care sunt riscurile, recomandarile si metodele de preventie pe care trebuie sa le cunoasca femeile insarcinate in raport cu infectia cu coronavirus.