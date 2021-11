Ce post TV transmite partida Liechtenstein – România, din calificările pentru Cupa Mondială din Qatar Nationala Romaniei intalneste, astazi, de la ora 19.00, Liechtenstein in ultimul meci din preliminariile CM-2022. Meciul va fi transmis de Pro TV și va putea fi urmarit și pe VOYO . In sanul naționalei domina o atmosfera apasatoare, marcata de anunțul selecționerului Mirel Radoi ca duminica seara va sta pentru ultima oara pe banca tricolorilor. Se joaca locul 2 in grupa Romaniei. Tricolorii merg in Liechtenstein pentru un duel aparent inegal. Ca și contra islandezilor, doar victoria conteaza. In Ghencea insa, s-a terminat 0-0, iar Romania, picata de pe locul 2 in grupa, nu mai este la mana ei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este ultima etapa în Grupa J de calificare la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Meciul programat duminica, 14 noiembrie, începe la ora 19:00. În sânul naționalei domina o atmosfera apasatoare, marcata de anunțul selecționerului Mirel Radoi ca duminica seara va sta pentru ultima…

- La finalul meciului Macedonia de Nord - Romania, incheiat 0-0. mijlocașul Razvan Marin (25 de ani) a izbucnit, fiind nemulțumit de cat a jucat in cele trei partide din preliminarii. Citește AICI cronica partidei de la Skopje!Ce meciuri mai avem de jucat: Germania (d), Armenia (a), Islanda (a) și Liechtenstein…

- La finalul meciului Macedonia de Nord - Romania, incheiat 0-0. mijlocașul Razvan Marin (25 de ani) a izbucnit, fiind nemulțumit de cat a jucat in cele trei partide din preliminarii. Citește AICI cronica partidei de la Skopje!Ce meciuri mai avem de jucat: Germania (d), Armenia (a), Islanda (a) și Liechtenstein…

- Romania a remizat pe terenul Macedoniei de Nord, 0-0, intr-o partida in care elevii lui Mirel Radoi au fost dominați aproape tot jocul. Citește AICI cronica partidei de la Skopje!Ce meciuri mai avem de jucat: Germania (d), Armenia (a), Islanda (a) și Liechtenstein (d) Basarab Panduru a comentat meciul…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa statului Liechtenstein, scor 2-0 , intr-un meci disputat duminica, pe Arena Nationala, in etapa a cincea a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Alin Cordea susține ca adversarii de duminica seara au fost greu de invins, dar tricolorii…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Naționala de fotbal a Romaniei va juca in aceasta seara cu reprezentativa Islandei, in deplasare, de la ora 21:45, in etapa a patra a preliminariilor CM Qatar 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Pentru tricolori va fi și o șansa a revanșei. Anul trecut, in…

- Pe 2, 5 și 8 septembrie, tricolorii vor juca impotriva Islandei a naționalei din Liechtenstein, respectiv cu Macedonia de Nord.Armenia (9 puncte) ocupa primul loc in grupa, dupa trei etape, urmata de Macedonia de Nord (6), Germania (6), Romania (3), Islanda (3) si Liechtenstein (0). Pentru a afla surprizele…