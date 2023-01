Stiri pe aceeasi tema

- ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a anunțat, luni, ca anul 2022 ocupa locul al treilea in topul celor mai calduroși ani, din istoria masuratorilor meteorologice de la noi din țara. Temperatura medie in 2022 a fost de 11.77 grade Celsius. Cei mai caldurosi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt:…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat joi mai multe contracte de finantare, in valoare de 62 de milioane de euro, destinate unor primarii pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase in depozite municipale temporare si pentru pregatirea unor strategii si planuri de adaptare la schimbarile…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat joi mai multe contracte de finantare, in valoare de 62 de milioane de euro, destinate unor primarii pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase in depozite municipale temporare si pentru pregatirea unor strategii si planuri de adaptare la schimbarile…

- Modificarea ordonantei care a plafonat pretul lemnelor de foc va intra cat mai curand posibil in discutii, in coalitie, urmand ca actul legislativ sa fie apoi modificat in Parlament, a anuntat ministrul Mediului. Barna Tanczos a precizat ca in prezent ordonanta poate fi aplicata.

- Ordonanta referitoare la plafonarea pretului la lemnul de foc va fi imbunatatita si sunt convins ca o decizie va fi luata in Coalitie, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ANUNȚ CONCURS Avand in vedere prevederile art. unic din O.U.G. nr. 80/2022 – alin. (4) privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, GARDA FORESTIERA CLUJ organizeaza concurs de