- Mandatul Madalinei Turza in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) s-a incheiat, aceasta urmand sa isi continue activitatea in pozitia de consilier de stat in Cancelaria prim-ministrului, a anuntat marti institutia.…

- Florica Chereches a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Florica Chereches o inlocuieste…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții a admis proiectul depus de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș privind inființarea unui centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilitați in cartierul Firiza din municipiul Baia…

- Aproape 60% dintre angajatii din serviciile rezidentiale aflate in subordinea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care au optat pentru vaccinare, au primit deja prima doza de vaccin, informeaza Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Un copil a fost agresat de paznicul unui centru de plasament din Voluntari pentru ca a sarit pe o saltea din dormitor. Madalina Turza, șefa Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, anunța ca a trimis o echipa in control și ca va sesiza organele de cercetare…