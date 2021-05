Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, cu piesa “Amnesia”, nu s-a calificat in finala celei de-a 65-a editii Eurovision 2021, in urma primei semifinale a concursului cantecului european, ce a avut loc marti seara. In finala Eurovision 2021, dupa prima semifinala, s-au calificat reprezentantii urmatoarelor tari:…

- Liana Stanciu, sefa Delegatiei Romaniei la Eurovision, a atribuit ratarea calificarii in finala concursului cantecului european lipsei de experienta a reprezentantei Romaniei, tanara Roxen. "Cred mai degraba, ca a fost despre lipsa de experienta. Daca ne uitam la tarile calificate in finala de sambata,…

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…