- Actorul Robert De Niro a declarat intr-o interventie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert ca ar vrea sa joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, intr-un film despre pandemie.

- Conform digi24.ro , Basescu pune episodul viral de zilele trecute pe seama presiunii generate de campania electorala din Statele Unite ale Americii și este convins ca liderul de la Casa Alba s-a vulnerabilizat dupa aceasta gafa. „In campanii, exista riscul la unii, n-ar fi primul caz pe care-l vad,…

- Linia de urgenta din statul american Maryland (nord-est) si Centrul de informatii toxicologice (antiotrava) de la New York au inregistrat o crestere fulgeratoare a apelurilor din cauza ingerarii de dezinfectant, dupa ce presedintele Donald Trump l-a prezentat joi drept un posibil ”remediu” impotriva…

- Donald Trump a decis ca a venit momentul sa „se reporneasca America”, dupa restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Președintele american a spus ca redeschiderea țarii se face in etape.Presedintele american Donald Trump a spus, joi, intr-o conferința de presa la Casa Alba ca redeschiderea…

- Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a preluat pe Twitter un apel la concedierea epidemiologului-șef al Americii, dr. Anthony Fauci. Fauci declarase ca nu ar fi fost atatea decese in SUA, daca s-ar fi luat masuri mai din timp. Doctorul Fauci a declarat duminica la CNN ca reacția…

- In Statele Unite, aproape 2.000 de oameni au murit pana acum din cauza coronaviruslui. 450 doar in New York. Cadrele medicale de peste ocean nu sunt deloc departe de cele de noi. Pentru ca nu au echipamente, iau in calcul sa aleaga aleatoriu cine va primi aparate pentru a respira in cazul in care sunt…

- In Statele Unite coronavirusul a provocat 50 de decese si peste 2.400 de cazuri de contagiune, conform datelor centralizate de Centrele pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC) de la autoritatile locale, de stat si guvernamentale, relateaza AFP. Ultimul deces – o femeie in varsta de 82 de ani –…

- Miliardarul Michael Bloomberg și-a suspendat campania prezidențiala și a anunțat ca il va sprijini in continuare pe Joe Biden, dupa o zi dezastruoasa la urne in alegerile primare democrate, noteaza CNN.Michael Bloomberg a intrat in noiembrie 2019 in campania electorala și a cheltuit sume masive pentru…