- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, miercuri, ca cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza constand intr-o companie de tancuri Leclerc a ajuns, miercuri, pe calea ferata in gara Voila, judetul Brasov. Potrivit MApN, tehnica militara a intrat in tara in data de 14 noiembrie, pe la punctul…

- Romania are o instituție special conceputa sa opreasca operațiunile de spalare de bani. Se numește Oficiul Național pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), are 23 de ani de la infiintare și a fost vanat in permanența de politicieni. Recent, oficiul a fost evaluat de o comisie de experți internaționali,…

- Cu razboiul la granițele Romaniei, Romtehnica, o companie aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale (MApN), a scos la vanzare un lot de tancuri vechi de concepție sovietica. Este vorba de 20 de tancuri medii vechi de tip T-55 in diverse variante, care vor fi vandute la pretul de 44.640 de…