Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei moldovence in varsta de 33 de ani a fost gasit pe plaja Porto Sant’Elpidio, in provincia Fermo, Italia, transmite presa italiana, citata de Protv.md. Astfel, potrivit presei italiene, tanara a fost gasita luni dimineața, in mare, de catre doua femei care se odihneau prin zona. Aceasta…

- Autoritațile au intrat in alerta și au efectuat mai multe cautari in zona plajei din Sfantu Gheorghe, dupa ce un barbat a susținut ca a gasit acolo un plic cu praf alb. Potrivit surselor „Adevarul”, expertiza a aratat insa ca in plicul transparent era doar zahar vanilat.

- Fara doar și poate limba romana se numara printre cele mai complexe limbi din lume. Chiar daca noua, romanilor, ni se pare extrem de ușor sa o vorbim, de cele mai multe ori exprimarea eronata sau chiar cunoașterea insuficienta a acestei limbi ne poate expune chiar și pe noi la probleme uriașe. Acest…

- Pozele postate pe Facebook de Meteoplus Eforie Nord au adus un val de reacții din partea internauților care comenteaza cum stau sutele de oameni veniți la plaja pe malul marii, pentru ca nu pot intra in apa din cauza steagului roșu arborat. ”Mamaaa ce de lume…am crezut ca e vreo plaja din China prima…

- Polițiștii din Alba, in razboi cu „fake-urile”: 177 de perechi de incalțaminte, in valoare de 22.020 lei, au fost confiscate dintr-un magazin Polițiștii din Alba, in razboi cu „fake-urile”: 177 de perechi de incalțaminte, in valoare de 22.020 lei, au fost confiscate dintr-un magazin Polițiștii de investigare…

- Acneea din cauza soarelui: gesturile care trebuie facute inainte de plaja in rutina de frumusețe pentru a o evita Continue reading Acneea din cauza soarelui: gesturile care trebuie facute inainte de plaja in rutina de frumusețe pentru a o evita at Tabu.

- Șepci in stil streetwear care te vor proteja de soare și iți vor permite sa te exprimi cu stil chiar și in afara orașului Continue reading Pentru plaja: o trecere in revista a șepcilor in stil streetwear care te vor proteja de soare at Tabu.

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului de Frontiera Constanta au retinut 7.200 perechi incaltaminte pentru barbati in valoare de 1,4 milioane de lei, susceptibile a fi contrafacute."In data de 8 iunie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta - Directia Regionala Vamala…