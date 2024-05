Firme Constanta: Consenswind a devenit societate cu raspundere limitata

In data de 1 martie 2024 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Consenswind SA, in cadrul careia s au luat mai multe hotarari. Prima se refera la aprobarea schimbarii formei juridice a societatii, din societate pe actiuni in societate cu raspundere… [citeste mai departe]