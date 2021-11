Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea lui Ioanițoaia, „Prietenii lui Ovidiu”, Tudorel Stoica, capitanul Stelei din anii '80, i-a prezentat scuze public fiului Alin pentru „deciziile proaste pe care le-am luat in urma cu 19 ani”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita…

- Ediție eveniment in aceasta seara la „Prietenii lui Ovidiu”, de la ora 20:00, pe GSP.ro. Invitatul este fostul mare fotbalist, Tudorel Stoica! Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- Ilie Stan, fostul antrenor al celor de la FCSB și ultima data al celor de la FC Brașov, a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din aceasta saptamana. Pe finalul discuției de aproape o ora, Ilie Stan a vorbit și despre aventura pe care a avut-o cu Elena Udrea. ...

- Cosmin Contra (45 de ani), antrenor la Al-Ittihad, Arabia Saudita, a oferit un interviu in Serbia in care a precizat, printre altele, ca in opinia sa FCSB este continuatoarea Stelei. „FCSB are cei mai mulți fani din Romania, peste Dinamo. FCSB e Steaua. Cum sa nu fie?! Prostii! Ei au o problema cu Armata.…

- Leon Rotman are 87 de ani și este cel mai varstnic campion olimpic al Romaniei, dublu laureat la Jocurile Olimpice de la Melbourne, in 1956. Acesta și-a amintit despre momentele importante din cariera și a transmis un mesaj celor mai tineri sportivi. In 1956 canotorul a cucerit doua medalii de aur.…

- Leon Rotman (87 de ani) este invitatul special al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din aceasta saptamana. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei (link AICI), pe contul de YouTube…

- Romulus Gabor a dezvaluit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” doua episoade controversate de dinainte de 1989 și cum a ratat transferurile la Steaua și la Dinamo, doua dintre cluburile care faceau legea in aceea perioada in fotbalul romanesc Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare…

- Vasile Șiman a explicat la „Prietenii lui Ovidiu” toate culisele clauzei de un milion de euro a lui Ionuț Șerban de la Dinamo CONTEXT: In ultimele opt sezoane, Ionuț Șerban a fost captiv la Dinamo din cauza unui motiv aiuritor, mai exact o clauza ce prevedea ca, in cazul in care Dinamo se desparte de…