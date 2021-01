Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump are dreptul de a incasa asa-numita pensie pentru fostii presedinti, in valoare de 221.400 de dolari pe an, adica 18.450 de dolari pe luna, ceea ce il pozitioneaza mai jos decat cel mai bine platit pensionar din Romania, relateaza ZF preluat de mediafax. Cea…

- Viitoarea vicepresedinta a SUA, Kamala Harris, va demisiona luni din Senat, transmite Reuters. Surse din randul asistentilor senatoarei au aratat ca ea se pregateste pentru a-si prelua functia alaturi de noul presedinte, Joe Biden, incepand de miercuri, noteaza Agerpres. Guvernatorul statului California…

- Senatoarea de Alaska, Lisa Murkowski, a devenit vineri prima republicana din Senatul SUA care a cerut demisia presedintelui american Donald Trump dupa ce sustinatorii sai au asaltat cladirea Capitoliului miercuri, transmite sambata dpa. "Vreau sa demisioneze. Vreau sa plece. A provocat destule…