- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko afirma ca spera sa revina in aceasta functie dupa incheierea razboiului declanșat de Federația Rusa, scrie miercuri agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres.Chiar daca alegerile nu pot fi organizate atat timp cat Ucraina se afla in razboi, Porosenko…

- Rusia susține ca are „dovezi” ca barbații inarmați care au ucis peste 140 de persoane intr-un atac asupra unei sali de concerte din Moscova saptamana trecuta au legaturi cu „naționaliștii ucraineni”, scrie SkyNews care citeaza presa de stat din Rusia.

- Dmitri Medvedev, care de cand a inceput invazia rusa in Ucraina si-a capatat reputatia de a fi o voce radicala a Kremlinului, a declarat intr-un mesaj pe Telegram ca „niciun tribunal si nicio ancheta nu vor ajuta, daca forta nu este contracarata prin forta, iar executiile totale ale teroristilor si…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…

- Comisia juridica a Senatului a acordat, luni, cu amendamente admise, raport favorabil proiectului de lege al UDMR, prin care se propune modificarea datei alegerilor presedintelui Romaniei. Daca in forma proiectului de act normativ depus de parlamentarii UDMR se propunea ca alegerile sa aiba loc cu…

- Alena Agafonova, o bloggerița din Samara, care a „gadilat” sanul statuia Patriei Mama din Volgograd și a postat filmare pe rețelele sociale, a fost reținuta pe unul dintre aeroporturile din Moscova, la sosirea din strainatate, a transmis Comitetul Regional de ancheta, citat de publicațile Afișa și Meduza.…