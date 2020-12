Ștefania Andrei, femeia care a lovit-o, acum o luna, pe Cristina Joia , designerul emisiunii “Visuri la cheie”, a fost trimisa in judecata. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Procurorii au finalizat ancheta agresoarei, au intocmit rechizitoriul, iar dosarul urmeaza sa ajunga pe masa magistraților de la Judecatoria Sectorului 4. In cazul in care judecatorii vor stabili ca femeia este vinovata de comiterea faptei penale, aceasta risca o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare, potrivit stirileprotv.ro . Ștefania Andrei se afla acum in arest la domiciliu. Pe…