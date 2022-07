Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de doi ani dupa ce Andrei Ivan, un baiat de 13 ani, a fost ucis in bataie, in Mangalia, instanța a dat o sentința in cazul criminalului. Marian avea 15 ani și jumatate cand l-a batut pe Andrei pana a intrat in moarte cerebrala.

- Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia: Ce pedeapsa a primit o polițista care lua șpaga pentru inmatriculari auto ”la urgența” Judecatorii Curții de Apel Alba Iulia au dat o decizie finala, in cazul unei polițiste de la inmatriculari auto din Hunedoara, care lua spaga pentru a urgenta inmatricularea autoturismelor. …

- La finalul saptamanii trecute, magistratii de la Curtea de Apel Pitesti au dat sentinte definitiva in dosarul barbatului care in 16 mai 2021 a ucis-o pe fosta lui concubina si pe baiatul acesteia in curtea unei biserici din comuna argeseana Mihaiesti.

- Au aparut imagini video de la incidentul petrecut sambata seara la Curtea de Argeș. Detalii pe larg AICI. Va reamintim ca un barbat de 46 de ani din municipiu a amenințat ca se sinucide, dupa dupa ce s-a intalnit cu fosta sa sotie, in conditiile in care avea impusa, in cadrul unui dosar penal, interdictia…

- Tragedie seara trecuta in comuna aregeșeana Caldararu. O femeie, de 52 de ani a fost omorata de soț, in urma unui conflict pornit pe fondul consumului de alcool. Barbatul, de 47 de ani, a fost reținut. IPJ Argeș transmite: „In seara zilei de 14 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești…

- Vadim Șișimarin, primul soldat rus care a fost judecat pentru crime de razboi, de la inceputul ofensivei din Ucraina, a fost condamnat, luni, la inchisoare pe viața de un tribunal din Kiev pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, un civil, in timp ce trupele rusești intrau in satul Ciupahivka, la patru…

- Crima, comisa in ziua de 21 aprilie 2021, in comuna Bobalna din județul Cluj, a șocat comunitatea locala. Doi frațiori de 6 și 8 ani au fost injunghiați de propria mama, din dorința de a se razbuna pe socrul sau. Dupa un an de la tragedie, femeia și-a aflat pedeapsa, 9 ani de inchisoare cu executare…