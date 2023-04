Barbatul care a oferit prajituri cu canabis participantilor la o petrecere, a fost gasit vinovat de magistratii Tribunalului Valcea de trafic de droguri de risc. Barbatul, in varsta de 32 de ani condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. La pedeapsa aceasta se aduaga și obligația de barbatului de a presta mai multe zile de munca in folosul comunitatii. Acesta este obligat sa achite 6.000 de lei pentru cheltuielile judiciare ale statului, se arata in sentinta pronuntata miercuri, de Tribunalul Valcea. Totodata, instanța a decis ca acesta sa i se interzica exercitarea drepturilor de a fi…