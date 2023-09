Din pacate, tot mai multi locatari de la bloc au inceput sa ignore programul de liniște, iar oamenii legii vor incepe sa de amenzi usturatoare pentru locuitorii ce dau drumul la mașina de spalat sau la aspirator in acest interval orar. Orele in care trebuie sa respectam liniștea la bloc sunt 22.00-08.00 si 13.00-14.00, potrivit […] The post Ce patesc romanii care locuiesc la bloc si pornesc masina de spalat in urmatoarele intervale orare. Amenda e mare! first appeared on Ziarul National .