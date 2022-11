Stiri pe aceeasi tema

- Este dubla sarbatoare in familia lui Pepe! Prezentatorul de la Te cunosc de undeva și-a botezat fiul in aceeași zi in care este nascut tatal sau. Pe rețelele de socializare personale, artistul a postat o fotografie emoționanta in care tatal lui il ține in brațe pe fiul sau, iar alaturi de imagine a…

- Cu siguranța ca simți viața din plin atunci cand ești fericit! Așa este și Pepe de cand traiește o frumoasa poveste de dragoste cu partenera lui, Yasmine Ody, care l-a facut tatic de baiat. Prezentatorul de la Te cunosc de undeva nu se uita la bani, iar noi avem dovada. Cum i-a mulțumit artistul unui…

- Pepe și partenera lui de viața, Yasmine Ody, radiaza de fericire de cand in viața lor a aparut fiul lor. Pepe este destul de activ in mediul online, iar artistul se afișeaza cu micuțul de fiecare data pe rețelele de socializare și imaginile le impartașește cu fanii sai. Iata cat de mare a crescut baiatul…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine, de la 20:00, la Antena 1 este una cu o incarcatura emotionala deosebita pentru Sore si Emma de la ZU. Celor doua, ruleta le-a adus o piesa de suflet a uneia dintre cele mai iubite cantarete de pop rock din Romania – Laura Stoica, „Un actor grabit!”,…

- Alina Pușcaș este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV, care i-a obișnuit pe telespectatori cu aparițiile sale publice impecabile. Insa, ce face vedeta cand nu prezinta Te cunosc de undeva? Paparazzii Spynews au stat pe urmele ei și au surprins-o in ipostaza unei mame devotate, alaturi de…

- Soția lui Pepe a prins buchetul miresei la un eveniment. Imaginea a fost facuta publica pe rețelele de socializare de prezentatorul de la Te cunosc de undeva. Unii ar zice ca bat clopotele de nunta, insa artistul ar fi confirmat deja ca s-ar fi casatorit in secret.

- In ediția din data de 8 octombrie 2022 a emisiunii Te cunosc de undeva, Rona Hartner și Johnny Romano s-au transformat in Ed Sheeran și au interpretat piesa „Perfect”. Iata care au fost impresiile juraților, dupa momentul celor doi concurenți!

- Connect-R și Shift s-au transformat in James Brown și au cantat piesa „It's a man's man' man's world” in cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.