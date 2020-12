Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare 2020 vor avea loc, duminica, 6 decembrie. Romanii sunt asteptati la urne pentru a decide cine va guverna Romania pentru urmatorii patru ani. La alegerile parlamentare alegatorii pot vota si in alta localitate din cadrul circumscriptiei electorale unde isi au domiciliul sau resedinta,…

- In data de 6 decembrie 2020, romanii sunt chemați la urne sa iși voteze parlamentarii. Numarul candidaților care s-au inscris anul acesta pe liste pentru a obține o funcție de senator sau de deputat depașește 7.000.Numarulcandidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, in timpce…

- Pro Romania Ilfov a depus lista pentru alegerile Parlamentare din 6 decembrie. Pro Romania Ilfov va merge in lupta cu o echipa formata din tineri, capabili si profesioniști. La Camera Deputaților lista este deschisa de fostul Secretar General Adjunct al Guvernului, Rizoiu Andrei. La Senat lista fiind…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…

- "Am stabilit calendarul alegerilor parlamentare. (...) In ceea ce privește alianțele, alianțele se depun pana maine. PNL este cel mai puternic partid din Romania. este un partid care se bucura de cea mai mare incredere din partea cetațenilor și, normal, ca PNL participa la alegerile parlamentare…

- Partidul National Liberal participa la alegerile parlamentare "pe propriile picioare", insa, dupa scrutinul din luna decembrie, este nevoie de formarea unei majoritati din partide cu viziune apropiata, a declarat duminica premierul Ludovic Orban.Prezent duminica la Calarasi, premierul a fost…

- Romanii din strainatate ar putea avea la dispoziție doua zile pentru a vota la alegerile parlamentare din acest an, iar numarul de parlamentari de Diaspora ar putea sa fie marit la 10 deputați și 4 senatori, potrivit unei propuneri legislative depusa de senatorul USR Radu Mihail, anunța MEDIAFAX.„Senatorul…