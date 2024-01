Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a fost solicitat sa descrie ce sentimente ii provoaca personajele politice proeminente ale vremii. Despre Nicolae Ciuca, el a afirmat ca este ”un om respectabil”, pe George Simion l-a catalogat drept ”un aventurier”, iar despre Maia Sandu a spus ca o admira,…

- Mii de fermieri si de transportatori din tara vor protesta, in aceasta dimineata, in fata Guvernului, unde vor ajunge cu tot cu utilaje agricole. Ei sunt nemultumiti ca taxele de drum sunt prea prea mari, carburantii foarte scumpi si ca nu-si mai permit nici macar sa-si asigure masinile, dupa scumpirea…

- „Admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in Uniunea Europeana. In toti acesti ani, de la putere sau din opozitie, PNL a tratat dosarul Romaniei ca o prioritate absoluta, fiind vorba despre cel mai…

- Semnale de alarma. Vin din cam toate direcțiile politicului romanesc. Unele dintre ele risca sa treaca neobservate, harmalaia lumii politice inunda tot spațiul comunicarii și blocheaza, ca o pasta groasa și fetida, orice nișa din care mai strabat strigatele de ajutor. Vocile independente, cate mai sunt…

- Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, Laura Codruța Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European si Emil Boc, primarul Clujului, sunt pe primele locuri in topul increderii romanilor, urmati de premierul Marcel Ciolacu si de senatorul Diana Sosoaca, ultimele trei locuri fiind ocupate…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a compromis intenționat imaginea partidului prin aducerea infractorului Catalin Cherecheș in partid, in aceasta vara. “Salutam revenirea primarului Catalin Cherecheș in PSD și apreciem oamenii harnici și implicați in comunitați”, declara in luna iunie Gabriel…

- Liderii coaliției au pareri imparțite dupa ce ministrul PNL de Finanțe a propus bonusuri pentru romanii care reclama alți cetațeni ca fac evaziune fiscala. Nicolae Ciuca a transmis ca nu agreeaza varianta avansata de Marcel Boloș, iar Marcel Ciolacu a spus ca decizia politica se ia in coaliție.„Nu sunt…

- „Salut pasul facut astazi de Guvernul Ucrainei in implementarea intelegerii in problema asa-zisului limbaj artificial «moldovenesc» la care am ajuns cu presedintele Zelenski saptamana trecuta la Bucuresti”, a transmis președintele Iohannis, pe X (fosta Twitter).Potrivit președintelui, acesta este un…