- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a declarat ca exercitiul Larisei Iordache la barna, din cadrul Campionatelor Europene de la Mersin, este unul de medalie mondiala si olimpica, potrivit news.ro."Am ramas impresionata de revenirea Larisei. Dupa trei ani fara competitii este extrem de greu sa revii la…

- Nadia Comaneci, 56 de ani, a vorbit, duminica, despre performanța realizata de tricolore la Campionatele Europene de gimnastica artistica din Turcia, unde au obținut in total, la senioare și la junioare, 14 medalii. Fosta mare gimnasta a calculat ca Romania a depașit Rusia la numarul medaliilor de aur,…

- Junioara Ana Barbosu a castigat medaliile de aur in toate cele patru finale pe aparate – sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin. Ana Barbosu incheie Europenele de junioare cu sase medalii de aur, celelalte doua fiind…

- Echipa tricolora de senioare a incheiat Europeanul cu cinci medalii cucerite. Dupa medalia de argint cucerita cu Romania in concursul pe echipe al senioarelor de la Campionatul European, desfasurat in Turcia, la Mersin, gimnasta constanteana de la CS Farul Silvia Sfiringu a mai urcat o data pe podium,…

- Romancele Larisa Iordache si Silviana Sfiringu au reusit o dubla formidabila in finala de la barna, in care au obtinut medaliile de aur, respectiv argint, duminica, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). Iordache a castigat prima medalie de aur a senioarelor…

- Romania s-a calificat de pe primul loc in finala pe echipe a Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), joi, iar echipa noastra va avea cate doua reprezentante in fiecare finala pe aparate, cu o singura exceptie - paralelele. Romania, in componenta Larisa…