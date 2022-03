Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani pe 16 martie. Vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena Stars, iar seara a fost serbata acasa, in familie, alaturi de soț și de cei trei copii ai lor. Acum, in weekend, ea a avut parte de o surpriza. Alexandru Vaida, soțul…

- Iulia Albu și-a facut un obicei din a critica vedetele din Romania. Din nou, in vizorul criticului de moda a intrat Andreea Banica, solista care a facut furori cu trupa Exotic in anii 2000. Ce a putut spune fosta soție a lui Mihai Albu despre cantareața nascuta in Eforie Sud. Stilista a reacționat la…

- Andra Voloș este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Cu toate acestea, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a primit extrem de multe critici din pricina faptului ca a trecut pragul medicului estetician. Ce operații estetice și-a facut controversata șatena. De ce au criticat-o internauții…

- Fosta jumatate a trupei Bambi Raluca Tanase a trecut printr-o transformare incredibila! Blonda este de nerecunoscut din cauza numeroaselor operații estetice. Multe dintre postarile vedetei au atras multe critici din partea fanilor din cauza infațișarii ei, care este radical diferita de felul in care…

- Alex Abagiu, cunoscutul make-up artist, dar și fost concurent de la Asia Express, a comentat felul in care Andreea Marin s-a afișat la un eveniment. In cadrul emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars, Alex Abagiu a marturisit ca Zana radiaza ca de fiecare data.