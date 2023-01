Ce operații estetice își fac bărbații zilelor noastre Tot mai mulți barbați apeleaza la tratamente și operații estetice pentru corectarea imperfecțiunilor și pentru tratamente minim invazive cu rol de intinerire. Doar in ultimul an, unul din patru pacienți ai unei clinici estetice renumite din Romania au fost barbați. Procentul este considerabil mai mare, comparativ cu situația de acum cinci ani, cand doar 4% din pacienți erau de sex masculin pentru anumite intervenții. „In 2018, spre exemplu, doar 2-3% din pacienții care au facut blefaroplastie erau barbați. Adica intervenția prin care se elimina pielea in exces din zona pleoapelor. In prezent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

