- Argentina ar dori sa-i aduca lui Lionel Messi un omagiu destul de rar in lumea fotbalului. Claudio Tapia, presedintele Federatiei Argentiniene de Fotbal, si-a manifestat intentia de a retrage tricoul cu numarul 10 de la echipa nationala la finalul carierei jucatorului de la Inter Miami.

- Atacantul uruguayan Luis Suarez (36 de ani) a jucat, duminica seara, penultimul meci in tricoul brazilienilor de la Gremio in victoria obținuta pe teren propriu in fața lui Vasco da Gama, scor 1-0. Sud-americanul va deveni, la inceputul lui 2024, jucatorul americanilor de la Inter Miami, formație unde…

- Starul argentinian Lionel Messi a afirmat ca isi doreste „mai mult ca niciodata” sa participe la Cupa Mondiala de fotbal din 2026, insa recunoaste ca „va fi dificil” sa joace la competitia care va avea loc peste trei ani si jumatate in Statele Unite, Mexic si Canada. „Singurul lucru la care ma gandesc…

- Este bine cunoscut faptul ca Lionel Messi a facut istorie, dupa ce a caștigat Mondialul din Qatar (2022) cu naționala Argentinei, impotriva Franței, adaugandu-și, astfel, in palmares nu doar Cupa Mondiala, ci și al optulea Balon de Aur, fiind primul fotbalist din istorie care reușește aceasta performanța.…

- Inter Miami nu va mai juca in aceasta iarna, iar fanii Barcelonei visau la revenirea lui Lionel Messi, chiar și sub forma de imprumut. Intervievat dupa ce a caștigat al optulea sau Balon de Aur, argentinianul a vorbit despre viitorul sau in fotbal.