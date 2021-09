Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri finalizarea controversatului gazoduct Nord Stream 2, cu o lungime de 1.230 de kilometri, pe sub Marea Baltica, pana in Germania care, potrivit criticilor sai, va creste dependenta europeana fata de Moscova, relateaza AFP. Acest anunt, comunicat sobru de catre gigantul…

- Inca o victorie pentru liderul de la Kremlin in fața lui Joe Biden, care a renunțat la blocarea proiectului, crezand ca este prea tarziu și ca este mai bine sa parieze pe alianța cu Germania, cu care Washingtonul dorește sa coopereze in mai multe dosare, in special cel privind China. Rusia a anunțat…

- Gazprom intentioneaza sa inceapa transportarea gazelor naturale prin conducta Nord Stream 2 anul acesta, odata ce proiectul va fi finalizat, a anuntat joi grupul energetic rus, transmite DPA. Obiectivul Gazprom este sa pompeze 5,6 miliarde metri cubi de gaze rusesti prin controversatul gazoduct,…

- Uniunea Europeana a reiterat joi ca gazoductul Nord Stream 2 intre Rusia si Germania 'nu este un proiect de interes comun pentru UE', dar va examina acordul convenit saptamana aceasta intre SUA si Germania, relateaza Reuters. 'Il vom lua in discutie cu statele membre ale UE…

- Germania ar putea sista primirea de gaze rusesti prin gazoductul submarin Nord Stream 2 daca Moscova nu respecta conditiile acordului sau il utilizeaza pentru a face presiuni asupra Ucrainei, a declarat sambata candidatul CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) la cancelarie, Armin…

- „Cat de departe va merge Putin sa obtina un rezultat care ii este favorabil in viitoarele alegeri generale?” din Germania, se intreaba ziarul german „Bild” intr-un articol in care dezvaluie ca Rusia a cheltuit anul trecut aproape 11,5 milioane de euro pentru a-l mentine pe pro-rusul Igor Dodon in postul…

- Gazoductul submarin Nord Stream 2 este un proiect geopolitic rusesc care ameinta securitatea Ucrainei, avertizeaza la Berlin secretarul de Stat american, Antony Bliknen, relateaza Reuters. Statele Unite vor sa se asigure ca Rusia nu va folosi acest proiect ca pe un instrument de coercitie…