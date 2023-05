Smiley si Gina Pistol s-au casatorit, sambata, la Palatul Snagov din apropierea Bucurestiului. „Am plans la ceremonia religioasa si probabil o sa mai plang”, a declarat Gina Pistol. Totusi, ce nume va purta in buletin frumoasa blondina in varsta de 42 de ani dupa nunta cu artistul? Gina Pistol isi pastreaza si numele de „fata” […] The post Ce nume va purta Gina Pistol in buletin, dupa nunta cu Smiley. Decizia vedetei de la Antena 1 i-a lasat pe multi cu gura cascata first appeared on Ziarul National .