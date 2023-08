Stiri pe aceeasi tema

- A fost o seara de pomina pentru Maria Constantin și proaspatul ei soț. Cei doi au organizat o petrecere de zile mari, pentru a celebra cum se cuvine faptul ca și-au unit destinele. Deși s-au casatorit in urma cu doua saptamani, au organizat petrecerea de nunta in seara zilei de vineri, 4 august. Iata…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au participat la petrecerea atipica de nunta a Mariei Constantin și a lui Robert Stoica. Indragostiții s-au distrat chiar la salonul de evenimente al familiei Badalau. Maria Constantin și Robert Stoica au facut petrecerea de nunta ieri, 4 august, la o saptamana de cand…

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.

- Maria Constantin și Robert Stoica vor avea parte de o petrecere fastuoasa pe data de 4 august, iar cei doi se pregatesc intens pentru marele eveniment. Cantareața a postat pe rețelele de socializare ce marturii speciale au ales pentru nunta. Iata imaginile!

- Se pregatește o nunta surpriza in showbiz-ul romanesc. Convins ca și-a intalnit sufletul pereche și dornic sa faca pasul cel mare spre un viitor in doi, presupusul fiul al lui Ion Dolanescu a anunțat ca se casatorește. Ionuț Petrescu și logodnica sa au inceput pregatirile pentru marele eveniment, iar…

- Luni, 26 iunie, a inceput Bacalaureatul, iar vedetele au depanat și ele amintiri din anii de liceu, la o petrecere cu o tematica inedita. Primul sarut cu fluturi in stomac, prima dragoste, primul chiul in grup și, mai ales, prima nota de 3 nu se uita niciodata! Prezente la petrecerea „Unica, ani de…

- In urma cu cateva luni, nașa Mariei Constantin, Kristiyana, a dat-o de gol pe artista și a spus ca la nunta ei vrea ca toate persoanele invitate sa fie imbracate in alb, la fel ca ea și partenerul ei. Acum, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, cantareața a declarat care este motivul pentru care…

- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.