Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion și Daliana Raducan au inceput pregatirile pentru nunta lor, care va avea loc anul urmator. Prezentatorul și viitoarea soție au inceput cu lista invitaților, care se marește pe zi ce trece.Dupa mai bine de trei ani de relație, Razvan Simion se casatorește cu Daliana Raducan. Marele eveniment…

- Raluca Dragoi a nascut in urma cu aproape doua luni, iar cantareața e cea mai fericita mamica. Tanara e in al noulea cer și abia daca poate sta dezlipita cateva momente de fiica ei. In curand va urma și botezul, iar artista ne spune cum va fi acest eveniment important din viața micuței Maria. Totodata,…

- Otilia Bilionera și Bekir Ali, partenerul ei de viața, s-au casatorit recent in mare secret. Evenimentul a avut loc in Turcia, la scurt timp dupa ce afaceristul de doar 23 de ani a cerut-o de soție pe cantareața. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre marele pas, dar și despre…

- Casatoria Antoniei cu Alex Velea este unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea mondena. Prezent seara trecuta in platoul Xtra Night Show, Alex Velea a oferit detalii despre nunta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cine ii va cununa pe cei doi.

- Au trecut doua luni de cand Tzanca Uraganu a devenit tata pentru a treia oara. Iubita lui, Alina Marymar, i-a mai oferit o fetița, iar manelistul e cel mai fericit barbat. In exclusivitate pentru Spynews.ro, partenera de viața a cantarețului ne spune cand vor face și botezul celei mici. Evenimentul…

- Otilia Bilionera se casatorește! Artista a fost ceruta de soție in urma cu o saptamana de catre iubitul ei, Bekir Ali, un afacerist de origine turca cu care cantareața formeaza un cuplu de un an. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre nunta care urmeaza, dar și despre cum…