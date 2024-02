Ce NU trebuie să faci când îți creezi manichiura cu oje semipermanente acasă Alegerea de a folosi oje semipermanente pentru manichiura realizata in confortul propriului camin poate transforma orice seara obișnuita intr-o sesiune de rasfaț personal. Pentru a-ți oferi o manichiura semipermanenta acasa care nu numai ca rezista testului timpului, dar și arata ca și cum ar fi fost realizata intr-un salon profesionist, este esențial sa eviți anumite greșeli frecvente. Imbunatațirea tehnicii și a cunoștințelor despre produsele de manichiura poate face diferența dintre o manichiura mediocra și una extraordinara. Daca ai in dotare un set de oja semipermanenta și ești gata… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

