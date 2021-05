Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au suferit anul trecut accidente de munca a fost de 4.375, cu 24,8% mai putine comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019. 143 dintre acestea au fost accidentate mortal, potrivit statisticilor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Sectoarele in care s-au produs cele mai…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Operatorii economici vor organiza centre de vaccinare, iar angajații se vor imuniza fara programare in platforma. Listele cu doritori vor fi trimise Direcției de Sanatate Publica iar acestea vor livra dozele de vaccin. Vicepreședintele Comitetului Național de Vaccinare, Andrei Baciu a spus: ”Listele…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunțat ca proiectul de lege prin care angajații pot alege sa lucreze pana la varsta de 70 de ani va fi pus astazi in dezbatere publica. Proiectul prevede ca acești angajați pot alege sa continue sa lucreze pana la 70 de ani, timp in care plata…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 126 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot…

- Liderii PNL reuniți azi in ședința Biroului Politic Național (BPN), sub conducerea lui Ludovic Orban, au decis numirile in funcțiile de secretari de stat și de șefi de agenții. Aceștia sunt: · Adrian Foghis – secretar de stat la Ministerul Transporturilor;· Alex Bologan – secretar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat modificarea condițiilor de intrare in Cehia. Cetațenii care ajung din țari incluse pe lista portocalie, roșie sau roșu inchis, printre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ. De asemenea, calatoriile in scop turistic sunt interzise. MAE precizeaza…

