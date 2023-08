Stiri pe aceeasi tema

- Auchan susține și implementeaza acțiunea Guvernului de reducere a prețurilor la alimentele de baza și acorda reduceri suplimentare la peste 100 de produse. In contextul acțiunii Guvernului Romaniei prin Ordonanța de Urgența privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii…

- 14 alimente de baza s-ar putea ieftini, de astazi, dupa aplicarea reglementarilor de limitare a adaosului comercial. Amenda pentru comercianții care nu respecta reglementarile poate ajunge pana la doua milioane de lei. Ieftinirea se aplica timp de trei luni. In aceasta perioada, autoritațile vor monitoriza…

- Teodora Stoica, in varsta de 29 de ani, lucreaza deja de 5 ani pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de salariul fiicei lui MM Stoica. Teodora Stoica a facut Facultatea de Drept si este nelipsita de la birourile clubului din Berceni. Invitata la podcastul…

- Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, a primit un diagnostic crunt din partea medicilor la doar 25 de ani. Din fericire, ea s-a vindecat, insa și-a schimbat complet stilul alimentar.In urma cu trei ani și jumatate, Teodora Stoica afla ca are o boala crunta. Fiica lui MM Stoica a suferit o operație…

- Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre problemele sale de sanatate. La doar 25 de ani, tanara s-a luptat cu o boala grava, iar acum, din fericire, este bine.Teodora Stoica a gasit inauntrul ei puterea de a se reconecta la sine și…

- Ascensiunea extremei drepte in UE a condus la un climat in care cetațenii se razbuna dandu-și singuri cu o bata in cap.Dam vina pe politica, pe stat, dar e corect sa o spunem și pe asta: exista o reponsabilitate a cetațeanului obișnuit. Nu putem avea mereu pretenții de la alții, dar de la noi, nu, nici…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care are scopul reducerii preturile alimentelor va fi pus, miercuri in transparenta decizionala pe site-ul Ministerului Agriculturii. Surse guvernamentale au precizat ca OUG va include reducerea adaosurilor comerciale cu pana la 20% la procesator si 20% la retaileri,…

- Simona Halep este aparata de unul dintre foștii sponsori, dupa ce audierea de la tribunalul Sport Resolutions a fost amanata a treia oara la Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Dimitrie Sturdza i-a oferit sportivei sprijin material la inceputul carierei și susține ca substanțele…