Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist a primit o amenda de 1.000 de lei, dupa ce a ajuns cu mașina in zona partiei de schi din stațiunea Muntele Mic, in județul Caraș-Severin, ca sa lase un client, potrivit unui comunicat transmis joi, 4 ianuarie de Jandarmeria Caraș-Severin, citat de site-ul local Caon.„Jandarmii montani au…

- Trei copii cu varste cuprinse intre 2 si 7 ani si parintii lor au ramas inzapeziti cu masina pe un drum inchis circulatiei pe timp de iarna din judetul Caras-Severin, intre Poiana Marului si statiunea Semenic. Jandarmii si salvamontistii au intervenit pentru salvarea familiei, potrivit News.ro.

