Stiri pe aceeasi tema

- Noi modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2020 au fost publicate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNNE), instituție din subordinea Ministerului Educației care concepe subiectele de examen. Modelele includ și variante pentru competențele lingvistice, potrivit Mediafax.Modelele…

- Modele de subiecte actualizate pentru examenul de Bacalaureat 2020 au fost publicate de instituția din subordinea Ministerului Educației care concepe toate subiectele de examen, potrivit edupedu.ro. Structura subiectelor este aceeași ca și anul trecut. Examenul de Bacalaureat va incepe in 9 iunie 2020,…

- La sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc luni, 30 septembrie 2019, festivitatea de premiere a elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala și la Examenul de Bacalaureat. In semn de recunoaștere a eforturilor depuse pentru a pune și in acest an județul Cluj pe harta excelenței in educație,…

- La sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc luni, 30 septembrie 2019, festivitatea de premiere a elevilor care au obținut media 10,00 la Evaluarea Naționala și la Examenul de Bacalaureat. „Ii felicit, inca o data, pe cei mai merituoși elevi ai Clujului, cei care prin munca asidua, perseverența și…

- Tortul a fost pe masura sarbatoritului. Acesta a avut mai bine de doi metri inalțime și a fost adus cu greu de catre angajații localuluim scrie wowbiz.ro. SCANDAL MONSTRU la VOCEA ROMANIEI dupa ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scena. Nu s-a vazut la TV Adrian Minune a petrecut…

- Adrian Minune are cu ce sa se mandreasca. Artistul are trei copii la fel de talentati ca si el, dar si foarte frumosi. Carmen Simionescu este fiica cea mare a cantaretului, iar de curand a adus pe lume primul copil. Ea s-a recuperat rapid, iar acum arata precum un star international.

- Liceele unde nici un absolvent nu a promovat examenul de bacalaureat in sesiunea din aceasta vara nu vor mai putea organiza, in anul scolar 2020-2021, clase de invatamant liceal. Ordinul de ministru care prevede aceasta masura a fost publicat in Monitorul Oficial.Potrivit documentului (Articolul 9,…

- Ziarul Unirea VIDEO. Manager-ul general SAJ Alba: Barbatul care și-ar fi falsificat diploma de Bacalaureat pentru a se angaja șofer pe o ambulanța a mai susținut de 2 ori examenul pentru post, fara a-l promova Manager-ul general SAJ Alba: Barbatul care și-ar fi falsificat diploma de Bacalaureat pentru…