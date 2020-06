Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii nu vor putea intra, inca, in interiorul bisericilor, incepand cu 15 iunie, data la care vor fi introduse noi masuri de relaxare "Am discutat in zona religioasa cu Preafericitul Pariarh si alti lideri religiosi. Le-am spus ca vom deschide la un moment dat bisericile, dar aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, la Oradea, ca „in viitorul apropiat” s-ar putea relua slujbele religioase in interiorul lacașelor de cult, cu respectarea unor reguli și cu participarea unui numar limitat de persoane. ”Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru oficierea…

- In scrisoarea semnata de președintele pastor Moise Ardelean și de secretarul general pastor Simion Bumbar, reprezentanții Cultului Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolica" din Romania spun ca bisericile penticostale s-au conformat dispozițiilor legale, au respectat și aplicat masurile…

- Preoții nu au fost consultați in privința Sfintei Impartașanii, iar o eventuala decizie a guvernanților, de a le impune sa foloseasca lingurițe de plastic, ar reprezenta o umilința pentru Biserica, potrivit spuselor parintelui Visarion Alexa. „Toate cultele din Romania sunt afecate de prezența pandemiei,…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, solicita redeschiderea bisericilor, cu precauțiile de rigoare, odata cu ridicarea starii de urgența. Deși ne aflam in plina pandemie de coronavirus, acesta susține ca romanii au nevoie acum de hrana spirituala. „Mulți vor spune ca o iau pe urmele vecinului și…

- "Romania are envoie de Sfanta Biserica. Printre primele instituții care ar trebui deschise, sa fie bisericile. Eu sunt credincios și, alaturi de alte milioane de romani, am nevoie sa merg la Biserica, sa ascult slujba, macar din fața ei. Ma refer la toate Bisericile, nu numai la a mea,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni, la B1 TV, despre redeschiderea bisericilor și cere Guvernului sa ia, dupa 15 mai, aceasta masura."Romania are envoie de Sfanta Biserica. Printre primele instituții care ar trebui deschise, sa fie bisericile. Citește și: Marcel Vela,…

- Coronavirusul muta slujbele in curtile bisericilor din Brasov. Preotii din oras au participat la o instruire (in care seful Spitalului Militar a explicat masurile de siguranța). Bisericile din Brasov au inceput sa anunte enoriasii ca slujbele vor fi tinute de acum in aer liber, in contextul…