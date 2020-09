Ce nereguli au fost depistate în România, după explozia din portul Beirut In cadrul unei acțiuni organizate la nivel național, coordonata de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., in perioada 27 iulie – 8 septembrie 2020, au fost gasite peste 11.800 de tone de ingrașaminte ce conțin azotat de amoniu depozitate in condiții necorespunzatoare, potrivit Poliției Romane. Actiune naționala a fost desfașurata pentru […] The post Ce nereguli au fost depistate in Romania, dupa explozia din portul Beirut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

