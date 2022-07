Temperaturile ridicate pot genera probleme de sanatate persoanelor in varsta sau bolnave, copiilor sau chiar și persoanelor sanatoase. In acest context, pentru prevenirea efectelor negative, specialistii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau ne recomanda sa respectam urmatoarele masuri preventive: Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale diminetii sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in spatii dotate cu aer conditionat; Evitati aglomeratiile, expunerea la soare, efortul fizic intens intre orele…